Intel Core i5 1250P
Core i5 1250P - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Обратите внимание: тесты i5 1250P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3607
Passmark CPU (многоядерный)
23002
Geekbench 5 (одноядерный)
1652
Geekbench 5 (многоядерный)
8665
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i5-1250P
|Сокет
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28-64 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|TMUs
|40
|ROPs
|20
|Вычислительные блоки
|80
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1250P
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20