Intel Core i5 13600KF против AMD Ryzen 7 7800X3D
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Имеет на 73728 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600KF +2%
1827
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +31%
23812
18196
Passmark CPU (одноядерный)
4200
Passmark CPU (многоядерный)
38666
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600KF +1%
1981
1957
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +13%
15399
13643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i5-13600KF
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|42x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|120 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|181 Вт
|162 Вт
|Критическая температура
|100°C
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600KF
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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