Intel Core i5 9600K против i5 11400
Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1185 баллов
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
490
Cinebench R20 (многоядерный)
2653
Passmark CPU (одноядерный)
2798
Passmark CPU (многоядерный)
10862
Geekbench 5 (одноядерный)
1192
Core i5 11400 +42%
1694
Geekbench 5 (многоядерный)
5453
Core i5 11400 +61%
8788
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|17 марта 2021
|Цена в момент релиза
|263 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i5-11400
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i5 11400
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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