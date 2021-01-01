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Intel Core i5 11400

Intel Core i5 11400

Core i5 11400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11400 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1511
Geekbench 5 (многоядерный)
6665

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 11400

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i5-11400
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Core i5 10400 и Core i5 11400
2. Ryzen 5 5600X и Core i5 11400

Комментарии

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