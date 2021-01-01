Intel Core i5 11400 против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: Intel Core i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1330
Ryzen 5 5600G +12%
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
9446
Ryzen 5 5600G +17%
11060
Passmark CPU (одноядерный)
3017
Ryzen 5 5600G +4%
3144
Passmark CPU (многоядерный)
17325
Ryzen 5 5600G +14%
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11400 +3%
1521
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
7205
Ryzen 5 5600G +4%
7475
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 марта 2021
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|259 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i5-11400
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11400
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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