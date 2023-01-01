Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260P vs Ryzen 5 Pro 6650U

Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 5 Pro 6650U

Intel Core i7 1260P
VS
AMD Ryzen 5 Pro 6650U
Intel Core i7 1260P
AMD Ryzen 5 Pro 6650U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 6650U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6650U and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1770 и 1463 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 6650U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и AMD Ryzen 5 Pro 6650U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 20 апреля 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-1260P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Ryzen 5 Pro 6650U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт AMD Ryzen 5 Pro 6650U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H или Intel Core i7 1260P
2. Apple M2 или Intel Core i7 1260P
3. Intel Core i7 1255U или Intel Core i7 1260P
4. Intel Core i7 1265U или Intel Core i7 1260P
5. AMD Ryzen 7 Pro 6850U или Intel Core i7 1260P
6. AMD Ryzen 7 6800U​ или AMD Ryzen 5 Pro 6650U
7. AMD Ryzen 7 5825U или AMD Ryzen 5 Pro 6650U
8. AMD Ryzen 5 6600U или AMD Ryzen 5 Pro 6650U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 Pro 6650U или Intel Core i7 1260P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры