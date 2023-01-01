Intel Core i7 1260P против AMD Ryzen 5 Pro 6650U
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 6650U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1770 и 1463 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 6650U
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260P +18%
1734
1466
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260P +6%
9718
9170
Passmark CPU (одноядерный)
3314
Passmark CPU (многоядерный)
17210
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260P +22%
1768
1453
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +38%
9138
6626
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|20 апреля 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i7-1260P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 660M
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|15-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 660M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|16
|Вычислительные блоки
|96
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 6650U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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