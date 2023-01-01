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AMD Ryzen 5 Pro 6650U

AMD Ryzen 5 Pro 6650U
  • Ядер: 6
  • L3-кэш: 16МБ (общий)
  • TDP: 15-28 Вт
  • Размер транзистора: 6 нанометров
Ryzen 5 Pro 6650U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 660M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 Pro 6650U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1466
Cinebench R23 (многоядерный)
9170
Geekbench 5 (одноядерный)
1453
Geekbench 5 (многоядерный)
6626
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 Pro 6650U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 20 апреля 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота шины 100 МГц
Множитель 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров
Сокет FP7
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 16
Вычислительные блоки 6
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 Pro 6650U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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