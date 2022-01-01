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Intel Core i7 1260P против i7 1255U

Intel Core i7 1260P
VS
Intel Core i7 1255U
Intel Core i7 1260P
Intel Core i7 1255U

Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1255U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1260P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1255U and 1260P
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 47% ниже чем у Core i7 1255U пиковое энергопотребление – 29 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +33%
8554
Core i7 1255U
6428
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260P и i7 1255U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Alder Lake-U
Номер модели i7-1260P i7-1255U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 12
Частота 2.1 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9-29 Вт 15-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260P
1.69 терафлопс
Core i7 1255U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260P Сайт Intel Core i7 1255U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i7 1260P или Core i7 1165G7
2. Core i7 1260P или Core i7 1270P
3. Core i7 1255U или Core i5 1155G7
4. Core i7 1255U или Core i7 1265U
5. Core i7 1255U или Core i5 1250P
6. Core i7 1255U или Core i7 1250U

Комментарии

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