Intel Core i7 1260P против i7 1255U
Что лучше: Intel Core i7 1260P на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1255U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1260P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
- На 47% ниже чем у Core i7 1255U пиковое энергопотребление – 29 vs 55 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1630
Cinebench R23 (многоядерный)
8447
Passmark CPU (одноядерный)
2178
Passmark CPU (многоядерный)
11517
Geekbench 5 (одноядерный)
1599
Core i7 1255U +6%
1696
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260P +33%
8554
6428
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-1260P
|i7-1255U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9-29 Вт
|15-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260P
|Сайт Intel Core i7 1255U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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