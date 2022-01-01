Intel Core i7 1255U
Core i7 1255U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
6432
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-1255U
|Сокет
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|12
|Частота
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|TMUs
|48
|ROPs
|24
|Вычислительные блоки
|96
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1255U
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20