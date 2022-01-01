Что лучше: Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.