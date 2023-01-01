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Intel Core i7 13700H против i7 1355U

Intel Core i7 13700H
VS
Intel Core i7 1355U
Intel Core i7 13700H
Intel Core i7 1355U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или i7 1355U с 10-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1355U and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1890 и 1711 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +84%
16290
Core i7 1355U
8875
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H +11%
1887
Core i7 1355U
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +58%
13247
Core i7 1355U
8390
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и i7 1355U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700H i7-1355U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 2
Потоков 12 4
Частота 2.4 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 55 Вт
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
Core i7 1355U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H Сайт Intel Core i7 1355U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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