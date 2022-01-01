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Intel Core i7 13700K против i5 12600K

Intel Core i7 13700K
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 13700K
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2109 и 1915 баллов
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +49%
17203
Core i5 12600K
11582
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2022 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-13700K i5-12600K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 16
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 54МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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