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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +17%
17211
Ryzen 5 7600X
14669
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 RDNA 2

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 38МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 RDNA 2
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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