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Intel Core i5 12600K

Intel Core i5 12600K

Core i5 12600K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12600K в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1910
Cinebench R23 (многоядерный)
17588
Passmark CPU (одноядерный)
4108
Passmark CPU (многоядерный)
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
1955
Geekbench 5 (многоядерный)
13514

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 октября 2021
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i5-12600K
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 16
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i9 9900K или Core i5 12600K
2. Core i5 9600K или Core i5 12600K
3. Core i7 10700K или Core i5 12600K
4. Core i5 10600K или Core i5 12600K
5. Core i9 10900K или Core i5 12600K
6. Ryzen 5 5600X или Core i5 12600K
7. Ryzen 7 5800X или Core i5 12600K
8. Core i7 11700K или Core i5 12600K
9. Core i5 11600K или Core i5 12600K
10. Ryzen 7 5700G или Core i5 12600K
11. Core i7 12700KF или Core i5 12600K
12. Core i9 12900K или Core i5 12600K
13. Core i7 12700K или Core i5 12600K
14. Core i5 12600KF или Core i5 12600K

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