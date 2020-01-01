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Intel Core i7 6700K против i5 6600K

Intel Core i7 6700K
Intel Core i7 6700K
VS
Intel Core i5 6600K
Intel Core i5 6600K

Что лучше: Intel Core i7 6700K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 6600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600K and 6700K
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 6700K +31%
2047
Core i5 6600K
1558
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 6700K +43%
8896
Core i5 6600K
6202
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 6700K +23%
4598
Core i5 6600K
3741

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 6700K и i5 6600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 5 августа 2015
Цена в момент релиза 350 долларов 243 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i7-6700K i5-6600K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 91 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700K Сайт Intel Core i5 6600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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1 (33.3%)
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Всего проголосовало: 3

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Комментарии

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