Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.