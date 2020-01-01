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Intel Core i7 7700 против i3 10100

Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 7700
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700
2101
Core i3 10100 +8%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700
2476
Core i3 10100 +6%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700
8604
Core i3 10100 +3%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700 +2%
1119
Core i3 10100
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700 +6%
4415
Core i3 10100
4172

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 312 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7700 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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