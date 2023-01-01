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Intel Core i9 13900H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i9 13900H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i9 13900H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 13900H
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1871 и 1623 балла
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900H +15%
1884
Ryzen 7 6800H
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H +41%
14198
Ryzen 7 6800H
10083
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i9-13900H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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