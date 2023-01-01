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Intel Core i9 13900H

Intel Core i9 13900H

Core i9 13900H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1884
Geekbench 5 (многоядерный)
14198
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i9-13900H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900H против i9 13900H
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