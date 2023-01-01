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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 7 7800X

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 7 7800X
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 9900K
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 24576 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1277 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1340
Ryzen 7 7800X +47%
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12352
Ryzen 7 7800X +81%
22409
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1271
Ryzen 7 7800X +64%
2080
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
Ryzen 7 7800X +90%
16045
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-9900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 10
Потоков 16 20
Частота 3.6 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1151 AM5
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 350 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 8
ROPs 3 4
Вычислительные блоки 24 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Ryzen 7 7800X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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