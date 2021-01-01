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Intel Core i9 9900K против Apple M1

Intel Core i9 9900K
VS
Apple M1
Intel Core i9 9900K
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 85% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 14 vs 95 Ватт
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 26.65 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1277 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +23%
508
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +131%
4933
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
3005
Apple M1 +25%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +24%
18888
Apple M1
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1287
Apple M1 +37%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +14%
8729
Apple M1
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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3. Intel Core i9 10900X или Intel Core i9 9900K
4. AMD Ryzen 7 3800XT или Intel Core i9 9900K
5. Intel Core i9 9900X или Intel Core i9 9900K
6. Intel Core i7 1065G7 или Apple M1
7. Intel Core i5 10300H или Apple M1
8. Intel Core i5 1135G7 или Apple M1
9. Intel Core i9 9980HK или Apple M1
10. Intel Core i9 9880H или Apple M1

Комментарии

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