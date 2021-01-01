Intel Core i9 9900K против Apple M1
Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Разблокированный множитель
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 85% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 14 vs 95 Ватт
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 26.65 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1277 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +23%
508
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +131%
4933
2137
Passmark CPU (одноядерный)
3005
Apple M1 +25%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +24%
18888
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1287
Apple M1 +37%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +14%
8729
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|8 октября 2018
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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