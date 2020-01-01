AMD Ryzen 3 3200G
Ryzen 3 3200G - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 8, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Cinebench R20 (многоядерный)
1444
Passmark CPU (одноядерный)
2199
Passmark CPU (многоядерный)
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
908
Geekbench 5 (многоядерный)
2879
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
Конкуренты
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- Intel Core i5 1035G1 или AMD Ryzen 3 3200G
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