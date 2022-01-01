AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 3 3200G
Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1112 и 897 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +24%
1170
940
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +115%
7107
3301
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +37%
3018
2196
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +172%
19439
7135
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +24%
1108
891
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +79%
5455
3040
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|30 сентября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Picasso
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|8
|TGP
|-
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|8
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