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AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 3 3200G

AMD Ryzen 5 5500
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 5500
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1112 и 897 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +24%
1170
Ryzen 3 3200G
940
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +115%
7107
Ryzen 3 3200G
3301
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +37%
3018
Ryzen 3 3200G
2196
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +172%
19439
Ryzen 3 3200G
7135
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +24%
1108
Ryzen 3 3200G
891
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +79%
5455
Ryzen 3 3200G
3040
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500 и Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 30 сентября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Picasso
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 8
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5500
н/д
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500 Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8

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Комментарии

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