Главная > Ryzen 3 5300U: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 3 5300U

Ryzen 3 5300U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3850 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 5300U в популярных бенчмарках

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 марта 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.85 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 3200U и Ryzen 3 5300U
2. AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 3 5300U
3. AMD Ryzen 3 2200U и Ryzen 3 5300U
4. AMD Ryzen 3 2300U и Ryzen 3 5300U
5. AMD Ryzen 3 4300U и Ryzen 3 5300U
6. AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 3 5300U
7. AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 3 5300U

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 3 5300U? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях