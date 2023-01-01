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AMD Ryzen 3 7320U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 3 7320U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 3 7320U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: AMD Ryzen 3 7320U на 2.4 ГГц (c Turbo Core до 4.1) или Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7320U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 7320U
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 3 7320U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 (Mendocino) Zen 2 (Lucienne)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon RX Vega 6

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon RX Vega 6
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 128 384
TMUs 8 24
ROPs 4 8
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5500 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 7320U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 12

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6. Ryzen 3 5300U или Core i3 1115G4
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