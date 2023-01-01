AMD Ryzen 3 7330U

Ядер: 4

4 L3-кэш: 8МБ (общий)

8МБ (общий) TDP: 15 Вт

15 Вт Размер транзистора: 7 нанометров

Ryzen 3 7330U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.