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AMD Ryzen 3 7330U

AMD Ryzen 3 7330U
  • Ядер: 4
  • L3-кэш: 8МБ (общий)
  • TDP: 15 Вт
  • Размер транзистора: 7 нанометров
Ryzen 3 7330U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7330U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 3 7330U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1095
Cinebench R23 (многоядерный)
4422
Geekbench 5 (одноядерный)
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
3746
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 3 7330U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4
Потоков 8
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров
Сокет FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 4
Вычислительные блоки 2
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 3 7330U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

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