AMD Ryzen 5 7520U против Ryzen 3 7330U
Что лучше: AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 3 7330U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7330U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7330U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U +3%
1129
1095
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U +4%
4609
4422
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U +2%
1071
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U +7%
3994
3746
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|22 сентября 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2 (Mendocino)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FT6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|8
|8
|ROPs
|4
|4
|Вычислительные блоки
|2
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5500
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Сайт AMD Ryzen 3 7330U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4
|20
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