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AMD Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 1600

Ryzen 5 1600 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 1600 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
347
Cinebench R20 (многоядерный)
2573
Passmark CPU (одноядерный)
2055
Passmark CPU (многоядерный)
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
5186

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 219 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 32x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

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