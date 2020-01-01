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Intel Core i5 8500 против AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 8500
Intel Core i5 8500
VS
AMD Ryzen 5 1600
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: Intel Core i5 8500 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 1600 на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 8500
Причины выбрать Intel Core i5 8500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8500 +15%
400
Ryzen 5 1600
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8500
2272
Ryzen 5 1600 +13%
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 8500 +19%
2450
Ryzen 5 1600
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 8500
9372
Ryzen 5 1600 +31%
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8500 +8%
1020
Ryzen 5 1600
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 8500
5038
Ryzen 5 1600 +3%
5186

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 8500 и AMD Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 11 апреля 2017
Цена в момент релиза - 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели i5-8500 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8500 Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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