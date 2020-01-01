AMD Ryzen 5 3600X
Ryzen 5 3600X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Cinebench R20 (многоядерный)
3854
Passmark CPU (одноядерный)
2675
Passmark CPU (многоядерный)
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
6869
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
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- Ryzen 5 3600X или Core i5 10600
- Ryzen 5 3600X или Core i7 10700
- Ryzen 5 3600X или Ryzen 3 3300X
- Ryzen 5 3600X или Core i5 10400F
- Ryzen 5 3600X или Core i7 1065G7
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