AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 5 3600X
Что лучше: AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
53
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1468 и 1278 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1336
Cinebench R23 (многоядерный)
9619
Passmark CPU (одноядерный)
2687
Passmark CPU (многоядерный)
18450
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +15%
1473
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +14%
7998
7020
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1