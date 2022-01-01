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AMD Ryzen 5 5500 против Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 5500
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: AMD Ryzen 5 5500 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 3600X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 5500
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1468 и 1278 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5500 +15%
1473
Ryzen 5 3600X
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5500 +14%
7998
Ryzen 5 3600X
7020
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5500 Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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