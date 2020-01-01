AMD Ryzen 5 4600H
Ryzen 5 4600H - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Vega 6, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
Cinebench R20 (многоядерный)
3311
Passmark CPU (одноядерный)
2491
Passmark CPU (многоядерный)
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
4356
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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