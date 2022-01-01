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AMD Ryzen 5 6600H против Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 5 6600H
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: AMD Ryzen 5 6600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 4600H на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 6600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1472 и 1095 баллов
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 6600H +34%
1481
Ryzen 5 4600H
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 6600H +48%
8121
Ryzen 5 4600H
5489
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 6600H и Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Zen 2
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 660M Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon Vega 6
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 6 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс
Ryzen 5 4600H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 6600H Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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