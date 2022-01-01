AMD Ryzen 5 6600H против Ryzen 5 4600H
Что лучше: AMD Ryzen 5 6600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 5 4600H на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1472 и 1095 баллов
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1156
Cinebench R23 (многоядерный)
7999
Passmark CPU (одноядерный)
2482
Passmark CPU (многоядерный)
14829
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 6600H +34%
1481
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 6600H +48%
8121
5489
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Zen 2
|Сокет
|FP7
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|16
|8
|Вычислительные блоки
|6
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|-
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 6600H
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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