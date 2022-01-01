Главная > Сравнения CPU > Core i5 12450H vs Ryzen 5 4600H

Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i5 12450H
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Intel Core i5 12450H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1629 и 1098 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H +38%
1593
Ryzen 5 4600H
1153
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H +25%
9948
Ryzen 5 4600H
7976
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +45%
3592
Ryzen 5 4600H
2477
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +23%
18131
Ryzen 5 4600H
14700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +49%
1639
Ryzen 5 4600H
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +48%
8512
Ryzen 5 4600H
5751
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Radeon Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Ryzen 5 4600H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
9 (75%)
3 (25%)
Всего проголосовало: 12

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H или i5 12450H
2. AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i5 12450H
3. Intel Core i5 11400H или i5 12450H
4. Intel Core i5 12500H или i5 12450H
5. AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 12450H
6. AMD Ryzen 5 5500U или Ryzen 5 4600H
7. Intel Core i7 12700H или AMD Ryzen 5 4600H
8. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 5 4600H
9. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 4600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4600H или Intel Core i5 12450H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры