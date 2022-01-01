Intel Core i5 12450H против AMD Ryzen 5 4600H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1629 и 1098 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12450H +38%
1593
1153
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12450H +25%
9948
7976
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H +45%
3592
2477
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +23%
18131
14700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H +49%
1639
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H +48%
8512
5751
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Zen 2
|Номер модели
|i5-12450H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12450H
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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