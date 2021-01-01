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AMD Ryzen 5 5600U

AMD Ryzen 5 5600U

Ryzen 5 5600U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon RX Vega 7, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 5600U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
507
Cinebench R20 (многоядерный)
3059

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 1 марта 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 23x
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 5 4600U против Ryzen 5 5600U
2. Ryzen 7 4800U против Ryzen 5 5600U
3. Ryzen 7 4700U против Ryzen 5 5600U
4. Ryzen 5 4600HS против Ryzen 5 5600U
5. Ryzen 3 5300U против Ryzen 5 5600U

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