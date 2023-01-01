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AMD Ryzen 5 7520U против Ryzen 5 5600U

AMD Ryzen 5 7520U
VS
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц или Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 7520U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1396 и 1063 балла
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U
1124
Ryzen 5 5600U +23%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U
4591
Ryzen 5 5600U +67%
7654
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7520U
1073
Ryzen 5 5600U +30%
1400
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U
4002
Ryzen 5 5600U +38%
5522
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7520U и Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 22 сентября 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя - Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon RX Vega 7
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 128 448
TMUs 8 28
ROPs 4 7
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5500 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7520U Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 12

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Комментарии

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