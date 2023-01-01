AMD Ryzen 5 7530U

Ядер: 6

6 L3-кэш: 16МБ (общий)

16МБ (общий) TDP: 15 Вт

15 Вт Размер транзистора: 7 нанометров

Ryzen 5 7530U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.