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AMD Ryzen 5 7530U против Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 5 7530U
VS
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 5 7530U
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: 6-ядерный AMD Ryzen 5 7530U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and 7530U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1478 и 1063 балла
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7530U +29%
1444
Ryzen 5 7520U
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7530U +104%
9281
Ryzen 5 7520U
4548
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7530U +40%
1474
Ryzen 5 7520U
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7530U +65%
6576
Ryzen 5 7520U
3974
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7530U и Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.0 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 28x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FT6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7530U Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 4

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Комментарии

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