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AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X

Ryzen 7 2700X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 2700X в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
3910
Passmark CPU (одноядерный)
2402
Passmark CPU (многоядерный)
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
6815

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 329 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen+
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.8 млрд
Техпроцесс 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

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