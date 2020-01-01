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Intel Core i7 8700K против AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8700K
3340
Ryzen 7 2700X +17%
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K +15%
2764
Ryzen 7 2700X
2402
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
13865
Ryzen 7 2700X +25%
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K +12%
1185
Ryzen 7 2700X
1054
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и AMD Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 359 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i7-8700K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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