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AMD Ryzen 7 5800

AMD Ryzen 7 5800

Ryzen 7 5800 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 5800 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3492
Passmark CPU (многоядерный)
27588

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 12 января 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Zen 3
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 65°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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