AMD Ryzen 7 5800
Ryzen 7 5800 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3492
Passmark CPU (многоядерный)
27588
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|Критическая температура
|65°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20