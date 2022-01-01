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Intel Core i7 11700 против AMD Ryzen 7 5800

Intel Core i7 11700
VS
AMD Ryzen 7 5800
Intel Core i7 11700
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11700
1445
Ryzen 7 5800 +9%
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700
9340
Ryzen 7 5800 +52%
14190
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11700
3120
Ryzen 7 5800 +9%
3401
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11700
20865
Ryzen 7 5800 +24%
25827
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +3%
1670
Ryzen 7 5800
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +4%
9683
Ryzen 7 5800
9335
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и AMD Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Vermeer
Номер модели i7-11700 -
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5800
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700 Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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