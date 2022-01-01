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AMD Ryzen 7 5825U

AMD Ryzen 7 5825U

Ryzen 7 5825U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 5825U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2983
Passmark CPU (многоядерный)
17729
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
6983

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Barcelo
Сокет FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Boost частота GPU 2000 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 8
TGP 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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