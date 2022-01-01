AMD Ryzen 7 5825U
Ryzen 7 5825U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2983
Passmark CPU (многоядерный)
17729
Geekbench 5 (одноядерный)
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
6983
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Barcelo
|Сокет
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|20x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|TMUs
|32
|ROPs
|8
|TGP
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16