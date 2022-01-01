Ryzen 7 5825U - десктопный процессор от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.