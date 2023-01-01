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AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 5 7530U

AMD Ryzen 7 5825U
VS
AMD Ryzen 5 7530U
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 5 7530U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7530U and 5825U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 5 7530U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя - Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 128
TMUs 32 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5825U
н/д
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U Сайт AMD Ryzen 5 7530U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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7. AMD Ryzen 5 7530U или Intel Core i7 1355U
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