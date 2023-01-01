AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 5 7530U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1409
Ryzen 5 7530U +2%
1444
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +5%
9737
9281
Passmark CPU (одноядерный)
3051
Passmark CPU (многоядерный)
18279
Geekbench 5 (одноядерный)
1451
Ryzen 5 7530U +2%
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +6%
6963
6576
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|128
|TMUs
|32
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Сайт AMD Ryzen 5 7530U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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