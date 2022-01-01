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AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X

Ryzen 7 7700X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 4500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику RDNA 2, а размер кэша 3-го уровня составляет 40 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7700X в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1827
Cinebench R23 (многоядерный)
17918

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 15 сентября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raphael
Сокет AM5
Интегрированная графика RDNA 2

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 45x
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика RDNA 2

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

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