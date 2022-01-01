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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1982 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +42%
27560
Ryzen 7 7700X
19411
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K
1983
Ryzen 7 7700X +12%
2228
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +18%
17209
Ryzen 7 7700X
14573
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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