AMD Ryzen 7 7730U

Ядер: 8

8 L3-кэш: 16МБ (общий)

16МБ (общий) TDP: 15 Вт

15 Вт Размер транзистора: 7 нанометров

Ryzen 7 7730U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.