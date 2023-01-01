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AMD Ryzen 7 7730U

AMD Ryzen 7 7730U
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 16МБ (общий)
  • TDP: 15 Вт
  • Размер транзистора: 7 нанометров
Ryzen 7 7730U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 7730U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1456
Cinebench R23 (многоядерный)
10303
Geekbench 5 (одноядерный)
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
7487
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 5 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров
Сокет FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 4
Вычислительные блоки 2
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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