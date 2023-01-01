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Intel Core i5 1235U против AMD Ryzen 7 7730U

Intel Core i5 1235U
VS
AMD Ryzen 7 7730U
Intel Core i5 1235U
AMD Ryzen 7 7730U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 7730U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7730U and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +14%
1642
Ryzen 7 7730U
1446
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U
6636
Ryzen 7 7730U +56%
10354
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U
6342
Ryzen 7 7730U +18%
7473
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и AMD Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-1235U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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