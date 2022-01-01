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AMD Ryzen 7 Pro 6850U

AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Ryzen 7 Pro 6850U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 Pro 6850U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1606
Cinebench R23 (многоядерный)
14147
Passmark CPU (одноядерный)
3423
Passmark CPU (многоядерный)
24142
Geekbench 5 (одноядерный)
1525
Geekbench 5 (многоядерный)
7453

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Rembrandt
Сокет FP7
Интегрированная графика Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 32
Вычислительные блоки 12
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 Pro 6850U vs Ryzen 7 Pro 5850U
2. AMD Ryzen 7 Pro 6850U vs Intel Core i7 1260P

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