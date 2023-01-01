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Intel Core i7 1360P против AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Intel Core i7 1360P
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Intel Core i7 1360P
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 1360P на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 6850U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1360P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and 1360P
Причины выбрать Intel Core i7 1360P
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1797 и 1507 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1360P и AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i7-1360P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.2 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1360P
1.69 терафлопс
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1360P Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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