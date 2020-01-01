Ryzen 9 3950X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 64 МБ.